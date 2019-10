PSP detém três pessoas por tráfico de droga, burla e roubo no Porto

O comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou esta quinta-feira a detenção de três pessoas que alegadamente de dedicavam ao tráfico de droga, burla e roubos na zona da baixa da cidade.Em comunicado, a PSP refere que "a Divisão de Investigação Criminal desencadeou uma operação policial que visou um conjunto de indivíduos que de forma organizada se dedicavam à venda direta de estupefacientes", tendo realizado seis buscas domiciliárias.De acordo com esta polícia, os três detidos são ainda suspeitos da "venda de louro prensado ou chá por estupefacientes, burla, vendendo placas de azulejo dentro de bolsas como se de telemóveis se tratassem e roubos, na área da baixa da cidade do Porto".A PSP remete mais explicações sobre esta operação para uma conferência de imprensa marcada para as 11h00, na sede do Comando Metropolitano.