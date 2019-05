PSP detém 124 pessoas em rede de crimes contra património

A PSP deteve 124 pessoas em Portugal no âmbito de uma operação de combate a redes que se dedicam ao crime contra património realizada em simultâneo em 15 países europeus, indicou esta quinta-feira aquela força de segurança.Fonte da PSP adiantou à Lusa que as 124 pessoas foram detidas por furto e roubo, posse de arma, tráfico de droga, condução sob o efeito de álcool e condução sem carta de condução.Segundo a mesma fonte, a operação, realizada entre 14 e 17 de maio, visou redes transnacionais que se dedicam a crimes contra o património, tendo a fiscalização decorrido sobretudo em 'operações stop'.Durante a operação, denominada 'Trivium' a Polícia de Segurança Pública recuperou ainda material furtado e apreendeu mais de 1,25 quilogramas de droga e uma arma de fogo nas 8.850 viaturas fiscalizadas.Nos cinco dias da operação, a polícia portuguesa realizou 347 operações de fiscalização rodoviária em transportes públicos e ações de investigação criminal, tendo empenhado mais de 2.000 polícias.A PSP refere também que as ações foram direcionadas para determinado tipo de transportes, bem como para fenómenos criminais identificados, visando "a repressão de grupos itinerantes que se dedicam à prática de crimes contra a propriedade de forma organizada".A polícia sublinha ainda que a operação visou igualmente "a recolha de informação que permita a compreensão de alguns fenómenos criminais emergentes".