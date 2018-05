Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve 16 pessoas que vendiam calçado de marca pela Internet

Suspeitos estão ainda a ser acusados de branqueamento de capitais, corrupção passiva e ativa, falsificação de documentos e associação criminosa.

Por Lusa | 18:29

A PSP deteve 16 pessoas suspeitas de burla, branqueamento de capitais, corrupção passiva e ativa, falsificação de documentos e associação criminosa através da venda de calçado pela Internet, indicou esta quarta-feira Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



Segundo a PGDL, os 16 arguidos vão ser ouvidos na quinta-feira em primeiro interrogatório judicial.



A PGDL avança que os arguidos, na sua maioria de origem marroquina, criavam páginas na rede social Facebook para promover e anunciar a venda de calçado de marca, a preço de saldo ou outlet e referiam que se tratava de calçado importado, sendo por isso mais barato que nas lojas das marcas e respetivos representantes.



Os arguidos enviavam o calçado "sem qualquer marca distintiva e não correspondente ao que se haviam comprometido a vender e que foram pagos".



A PGDL explica que as encomendas eram expedidas através de apartados dos CTT e levantadas mediante o pagamento.



O Ministério Público avança que a organização terá auferido proveitos que ascendem a cerca de quatro milhões de euros com esta atividade.



No total, e até ao momento, estão em investigação 134 páginas da Internet criadas pelos arguidos.



No âmbito da operação, a cargo da quarta esquadra de investigação criminal da PSP de Lisboa e dirigida pelo Ministério Público, foram emitidos 22 mandados de detenção, 58 mandados de busca domiciliária, 60 mandados de busca a estações dos CTT e apartados postais, seis mandados de busca não domiciliários e 26 mandados de busca a veículos.



A operação contou com a presença de cerca de 200 agentes da PSP de Lisboa e Leiria e com a participação de inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.