Os investigadores criminais da PSP detiveram, nos primeiros seis meses deste ano, mais de 3100 suspeitos de crimes, sendo que mais de um milhar de detenções ocorreram em flagrante. De acordo com dados oficiais obtidos pelo CM, foram conseguidas 317 prisões preventivas e apreendidas 260 armas.



De acordo com fonte do Ministério da Administração Interna, estes números “evidenciam o esforço operacional”.









