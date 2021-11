A PSP já deteve este ano 732 homens e mulheres por violência doméstica, no seguimento de 11 449 queixas. Recebeu, desde 2008 e até 31 de outubro passado, 226 551 denúncias, tendo 2011 sido o ano com mais pedidos de ajuda (17 614). “Nos últimos anos tem-se verificado uma tendência de diminuição do números de casos. Em sentido contrário, constata-se o aumento do número de detidos”, afirma a PSP.









De acordo com números da PSP, divulgados pelo Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que esta quinta-feira se assinala, houve 557 detenções em 2019, 723 em 2020 e 732 detenções no presente ano (até 31 de outubro). A PSP tem Estruturas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica em Lisboa (seis) e no Porto (uma). Já receberam 4431 vítimas.

De acordo com as Nações Unidas, uma em cada três mulheres em todo o Mundo passam por situações de violência física ou sexual.