PSP deteve cinco pessoas em operação de prevenção criminal do Porto

A PSP do Porto deteve, este sábado, cinco pessoas – um por tráfico de droga e posse de munições, um por condução sem carta, e três por condução sob o efeito do álcool.



As detenções foram efetuadas na sequência de uma ação de prevenção criminal, junto aos bairros do Cerco e Lagarteiro, no Porto. Para além das detenções, foram ainda identificados três indivíduos.





Segundo a Polícia de Segurança Pública, em comunicado, na operação, cujo objetivo é promover a segurança, ordem e tranquilidade pública, foram apreendidas duas doses individuais de heroína, 37 de anfetaminas e 10 de haxixe, duas munições, cinco embalagens de cloridrato de metadona e 334 euros em dinheiro. Foram ainda passados dois autos de notícia por contraordenação, por infrações verificadas ao código da estrada.