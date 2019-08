PSP deteve dois jovens suspeitos de roubo na via pública em Braga

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção, em Braga, de dois jovens suspeitos de roubo na via pública, com ameaça e coação física.Em comunicado, a PSP refere que os suspeitos, na madrugada de sábado, "ameaçaram" dois cidadãos, de 18 e 24 anos, para que estes procedessem ao levantamento de dinheiro.Como as vítimas não possuíam dinheiro, obrigaram uma delas a ir a casa buscar o cartão de multibanco e sequestraram a outra, tendo-lhe roubado um telemóvel, um anel e um maço de tabaco.Após o roubo, os suspeitos, de 18 e 19 anos, colocaram-se em fuga mas acabaram detidos pela PSP.Todos os bens foram recuperados e entregues às vítimas.Os detidos foram presentes no Tribunal de Turno de Barcelos, tendo um ficado em prisão preventiva e o outro sujeito a apresentações bissemanais na PSP de Braga.