PSP deteve duas mulheres suspeitas de furtos em lojas no centro do Porto

A PSP do Porto deteve duas mulheres, de 23 e 24 anos, suspeitas da prática reiterada de furtos qualificados em estabelecimentos comerciais no centro da cidade, informou esta quinta-feira o Comando Metropolitano.

Em comunicado, a PSP esclarece que as detenções ocorreram no âmbito de uma ação policial que visou a interceção de duas mulheres "responsáveis pela prática reiterada de furtos qualificados no interior de estabelecimentos, onde através de astúcia procediam à consumação dos ilícitos criminais".

Na quarta-feira, "cerca das 18:00, na rua de Sá da Bandeira, na cidade do Porto, foram detidas duas mulheres de 23 e 24 anos de idade, desempregada e estudante respetivamente, residentes no Porto", refere a PSP.

Os agentes policiais verificaram que "as suspeitas abandonavam em passo acelerado o interior de um estabelecimento comercial localizado na rua de Santa Catarina, pelo que foram abordadas e intercetadas".

Na sua posse tinham "duas malas e diversos conjuntos de artigos de bijuteria, que haviam sido subtraídos do interior do referido estabelecimento. Foi-lhes ainda apreendido um alicate utilizado na consumação do ilícito".

De acordo com a PSP, o responsável da loja deslocou-se ao departamento policial onde formalizou a respetiva queixa, tendo-lhe sido entregues os objetos que tinham sido subtraídos.

As suspeitas já se encontram referenciadas por esta polícia pela prática de mais de duas dezenas de ilícitos criminais relacionados com furtos qualificados no interior de estabelecimentos, na área da baixa da cidade do Porto.