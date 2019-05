PSP deteve homem com 1.000 doses de haxixe no aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje um homem, com 45 anos, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.Fonte policial disse à agência Lusa que a detenção do suspeito ocorreu pelas 18h50, quando se preparava para embarcar com destino ao arquipélago da Madeira, transportando na bagagem meio quilo de haxixe, que dá para 1.000 doses.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, na segunda-feira, para aplicação das medidas de coação.