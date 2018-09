Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve no aeroporto de Lisboa suspeito de furtos em lojas e hotéis

Suspeito "foi intercetado quando se preparava para embarcar com destino a um país do Norte de África".

Um homem de 44 anos, estrangeiro, suspeito de, pelo menos, oito crimes de furto, praticados no aeroporto e hotéis nas imediações, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), disse esta terça-feira à Lusa fonte policial.



Segundo fonte do comando metropolitano de Lisboa da PSP, o detido "foi intercetado quando se preparava para embarcar com destino a um país do Norte de África, de onde é natural".



O suspeito pretendia transportar vários artigos furtados em lojas francas e em hotéis nas imediações do Aeroporto Humberto Delgado, que foram assim recuperados.



A mesma fonte da PSP explicou que, na sequência das diligências de investigação, foi possível recolher indícios de que o homem, "de forma sistemática, se deslocava a vários pontos do Espaço Schengen" onde, nos aeroportos e nas suas imediações, praticava furtos, transportando depois os artigos para o seu país de origem.



"A PSP esta confiante de que alguns crimes cujo suspeito se apresentava de difícil identificação podem ter agora um putativo autor", adiantou a mesma fonte, esperando que posteriores diligências de investigação criminal venham a confirmar as suspeitas.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.