PSP detido após regar homem com gasolina na Amadora

Um agente da PSP foi detido pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Amadora por agredir e roubar 800 euros a dois homens, na Amadora.Ao que oapurou o caso aconteceu na sexta-feira, quando o agente da PSP, que era também agente imobiliário na Remax, juntamente com um colega, chamou a uma casa na Venteira, na Amadora, um empreiteiro brasileiro e o seu sócio para tratar de negócios.Assim que chegaram ao apartamento, os homens foram recebidos com uma pistola e agredidos com extrema violência.O empreiteiro chegou mesmo a ser regado com gasolina, mas graças a rápida intervenção policial não chegaram a concluir o crime.O agente da PSP conseguiu fugir, de carro, do local à chegada das autoridades, assim como o seu parceiro de crime, mas acabaram por ser detidos poucas horas depois.A polícia identificou o agente através de folhetos da Remax que ficaram na viatura abandonada.O agente, agora detido, já se encontrava desarmado e suspenso de funções na Divisão da Amadora da PSP devido a outra ocorrência. Encontra-se em prisão preventiva.