PSP dispara 617 balas para travar festejos do Sporting campeão

No espaço de pouco mais de sete horas, os agentes da PSP destacados para os festejos do título nacional de futebol do Sporting fizeram um total de 617 disparos de armas de munições de menor letalidade (balas de borracha), entre a zona do Estádio de Alvalade e a praça do Marquês de Pombal, em Lisboa. Numa só noite dispararam quase o dobro dos tiros registados em todo o ano de 2018 - último sobre o qual a força de segurança divulgou este balanço. Nesse mesmo ano, a polícia reportou 345 disparos em ações policiais. Em 2017, tinham sido 456 disparos.Um cenário, ao que os dados indicam, sem precedentes no País, sobretudo quando se analisa uma ‘janela’ de apenas 15 minutos: entre as 21h15 e as 21h30 de 11 de maio, os polícias dispararam 195 vezes na rua Professor Moniz Pereira, em frente ao estádio, onde decorreu a "manifestação" organizada pela claque Juventude Leonina. Isto significa que, em média, ocorreram 13 disparos por minuto.