PSP dispersa ajuntamentos no Bairro Alto em Lisboa. Estabelecimentos não cumpriam medidas impostas

A PSP dispersou esta sexta-feira vários ajuntamentos na zona do Bairro Alto, em Lisboa.



Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, as autoridades verificaram uma enorme afluência aquela zona da capital portuguesa, o que provocou a lotação de esplanadas e o incumprimento das medidas em vigor.





Entre as várias infrações detetadas, destacou-se o incumprimento da lotação máximo de pessoas por mesa no espaço de esplanada, o incumprimento da distância mínima de 2 metros entre as pessoas, o horário de encerramento do serviço e as regras de permanência no interior dos restaurantes. De acordo com a mesma fonte, sete estabelecimentos de restauração violaram as medidas impostas pela pandemia da Covid-19. As autoridades revelaram ainda que foram levantados 16 autos de contraordenação por diversas infrações, entre elas a venda de bebidas alcoólicas a menores.No total, a PSP fiscalizou 22 estabelecimentos e levantou 19 autor de contraordenação, sete deles referentes à violação das medidas em vigor.

Recorde-se que as coimas variam entre os 2 mil e os 20 mil euros, em caso de pessoa coletiva, e entre os 200 e os mil euros, a pessoas singulares.