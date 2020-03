PSP distribui capacetes de proteção contra o coronavírus

A PSP já distribuiu, em todos os comandos do país e também na Unidade Especial de Polícia, capacetes de proteção para os agentes, e que se destinam a intervenções com doentes ou suspeitos de serem portadores da Covid-19.

Fonte oficial desta força de segurança confirmou ao CM que todas as unidades já estão dotadas deste equipamento. "Trata-se de uma proteção para os agentes, com viseira, destinada ao pessoal que tenha de lidar com situações reais, ou potenciais, de contágio com Covid-19", explicou a mesma fonte.