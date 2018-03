Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP diz que carro de polícia de elite que capotou estava em condições

Acidente ocorreu durante escolta a António Costa.

01:30

A PSP garantiu esta terça-feira que a viatura na qual dois elementos do Corpo de Segurança Pessoal capotaram na A1 "não tinha falta de manutenção e os pneus tinham sido substituídos recentemente".



A PSP adianta ainda que os agentes "não receberam ordens para andar depressa" e que "as causas do acidente serão apuradas em processo administrativo, não sendo de excluir a existência de um lençol de água como causa provável, apesar da perícia do condutor".