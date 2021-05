PSP do Porto apreende metralhadora a traficantes e carregadores usados em pistolas policiais

Uma megaoperação de "alguma envergadura" levada a cabo no Porto e em várias zonas do país durante esta madrugada apreendeu 23345.85kg de haxixe, 156g de heroína, três plantas de canábis com um peso de 47g, 27.735,75 euros em dinheiro e várias armas.A Divisão de Investigação Criminal levou a cabo oito buscas domiciliárias e dez buscas não domiciliárias. Cinco homens foram detidos por tráfico de estupefacientes como resultado da operação com idades entre os 23 e os 40 anos. Todos os detidos são portugueses, residentes no Porto.Dois homens foram constituídos arguidos.No decorrer da operação foi ainda apreendida uma metralhadora de calibre 7.62mm e nove carregadores Glock, de calibre 9mm. Há uma forte possibilidade que estes carregadores pertençam às forças de segurança. A PSP ainda não confirmou a informação.