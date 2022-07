PSP do Porto detém 14 homens por suspeita de 60 crimes de furto qualificado

A PSP do Porto deteve 14 homens numa megaoperação de combate aos crimes contra o património, nomeadamente à prática de furto qualificado em armazéns industriais, unidades fabrise e viaturas pesadas de transporte de mercadorias.Com início há cerca de um ano, esta investigação culminou na realização de 34 buscas domiciliárias e 49 buscas não domiciliárias no Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Matosinhos, Maia, Paços de Ferreira, Santo Tirso e Amarante.Segundo comunicado da PSP, durante as buscas foram apreendidas milhares de peças de vestuário, malas e mochilas, eletrodomésticos, telemóveis, munições e cadeados. Foram ainda apreendidas 15 viaturas.Os 14 homens são suspeitos de 60 crimes de furto qualificado, com prejuízos superiores a 3,5 milhões de euros.

Os detidos são, esta quarta-feira, presentes, junto das Autoridades Judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.