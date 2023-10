PSP do Porto detém três homens em ação de prevenção na baixa da cidade

O Comando Metropolitano do Porto da PSP deteve no sábado três homens, com idades entre os 19 e os 27 anos, na baixa da cidade por tráfico de droga, furto e condução perigosa sob influência de álcool, foi hoje revelado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP revela este domingo que a operação de prevenção e combate à criminalidade, realizada no sábado na baixa da cidade do Porto, resultou em três detenções.

As equipas de policiamento e visibilidade detiveram um homem, de 25 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes e outro, de 19 anos, pela prática do crime de furto.

Foi também detido um homem, de 27 anos, pela prática dos crimes de ameaça, condução perigosa, condução sem habilitação legal e sob influência de álcool.

Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação, acrescenta a PSP.