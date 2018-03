Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP do Porto fez duas detenções e apreendeu seis armas de fogo

Um dos suspeitos já foi presente a tribunal.

Por Lusa | 12:52

A PSP do Porto anunciou este sábado a detenção de duas pessoas e a apreensão de seis armas de fogo em ações policiais realizadas na sexta-feira em Gondomar e Vila Nova de Gaia.



Em comunicado, a PSP refere que uma das detenções -de um homem de 59 anos- foi feita durante uma busca domiciliária em Vila Nova de Gaia, pelas 09h50 de sexta-feira, "no decurso de diligências de investigação relacionadas com a prática do crime de ameaça com recurso a arma de fogo".



Desta ação policial resultou a apreensão de duas armas de fogo adaptadas e cinco munições de diferentes calibres, tendo o detido sido presente no próprio dia ao Ministério Público no Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.



A outra detenção - de um desempregado de 55 anos - ocorreu cerca das 10h00 de sexta-feira em Rio Tinto, Gondomar, também durante uma busca domiciliária "no âmbito do combate ao crime de violência doméstica".



Durante a busca foram apreendidas quatro armas de fogo de diferentes calibres, uma arma de alarme e 43 fulminantes, um par de algemas, 30 munições de diferentes calibres e quatro coldres, tendo o suspeito sido presente ao tribunal.