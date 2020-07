PSP do Seixal detém 14 pessoas em operação de combate ao tráfico de droga

A PSP do Seixal deteve 14 pessoas e apreendeu mais de 5.000 doses de diversos tipos de estupefacientes numa operação de combate ao tráfico de droga efetuada nos concelhos do Seixal, Moita e Amadora, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo um comunicado da PSP, na operação policial foram realizadas 20 buscas e apreendidas 445 doses individuais de cocaína, 518 de liamba, 1.290 doses de haxixe e 2.960 de MDMA, um moinho, seis balanças de precisão, uma máquina de contagem de notas e 10.600 euros em dinheiro.

Foi ainda apreendida uma arma de fogo e 10 munições de calibre de 12 milímetros, além de 110 litros de gasóleo furtado.

De acordo com a PSP, a maioria dos detidos deverá ser ainda hoje presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal do Seixal, para eventual aplicação de medidas de coação.

Os concelhos do Seixal e Moita localizam-se no distrito de Setúbal, enquanto o da Amadora integra o distrito de Lisboa.