PSP e bombeiros salvam dez pessoas de prédio em chamas

Uma intervenção conjunta dos bombeiros e da PSP de Sacavém permitiu, esta terça-feira de madrugada, salvar 10 pessoas presas de um prédio em chamas.O fogo começou pelas 04h20, na Travessa do Chafariz. O incêndio deflagrou no 2.º andar, devido a um aquecedor. Os moradores dos pisos térreos saíram para a rua, mas os outros ficaram presos.Os polícias, com o extintor do carro-patrulha, combateram as chamas no 3.º andar, retirando duas famílias. Os bombeiros terminaram o resgate, tendo 10 pessoas sido salvas.Duas mulheres, de 19 e 53 anos, residentes na casa onde deflagrou o fogo, foram transportadas ao Hospital de São José, em Lisboa.