PSP e bombeiros salvam homem nu de telhado no Bairro Alto em Lisboa

Uma intervenção da PSP e dos Sapadores de Lisboa permitiu salvar um homem de uma queda de um prédio de quatro andares no Bairro Alto, em Lisboa, na manhã desta terça-feira.



Segundo o CM apurou, o alerta para um homem totalmente nu em cima dos telhados na Travessa da Queimada e da rua do Norte foi dado pelas 8h33. Visivelmente alterado, o homem ameaçava saltar a qualquer momento, mas elementos da esquadra do Bairro Alto conseguiram acalmá-lo. Minutos depois, já com apoio dos bombeiros retiraram-no do topo do edifício.





A seguir recebeu o apoio necessário no local e foi conduzido ao hospital para receber tratamento.