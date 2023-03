A PSP de Lisboa descreveu esta terça-feira como um cordão humano composto por polícias e populares conseguiu manter a flutuar o jovem de 16 anos que, tal como oentão noticiou, caiu ao rio Tejo, no dia 12, no Parque das Nações.O menor, com "desgaste e hipotermia", foi agarrado até à chegada dos Sapadores, que o retiraram da água com o recurso a uma boia.