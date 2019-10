PSP e GNR apreendem 720 armas durante operação 'Verão Seguro'

Em apenas 108 dias, PSP e GNR apreenderam 720 armas de fogo, no âmbito da operação ‘Verão Seguro’. De acordo com os dados divulgados ontem pelas duas forças de segurança, no caso da GNR foi uma média superior a quatro armas por dia (num total de 509) e na PSP duas. No mesmo período, entre 15 de junho e 30 de setembro, foram apreendidas 480 armas brancas.Nesta operação registaram-se ainda 5016 detenções (3048 por parte da PSP e 1968 por parte da PSP) no âmbito da prevenção da criminalidade. Destas, mais de mil referem-se a tráfico de droga.Os mesmo dados revelam que 3647 pessoas foram detidas por condução com uma taxa-crime de álcool (mais de 1,2 g/l) e 1826 por conduzirem sem carta de condução. Outros 7013 condutores foram autuados por estarem ao telemóvel, e mais de 60 mil foram detetados em excesso de velocidade.A Operação ‘Verão Seguro’ contou com o apoio das forças de segurança de França, Espanha e Itália.