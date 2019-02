Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP e GNR com 1200 reforços

Abertura de concursos foi esta terça-feira publicada em Diário da República.

Por J.C.R. | 08:53

A abertura de concursos para a admissão de 600 elementos para a PSP, 400 para a GNR e 200 para o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (também da GNR) foi esta terça-feira publicada em Diário da República.



O reforço tinha sido anunciado em novembro pelo ministro da Administração Interna.



"Com estas novas admissões, o Executivo dá cumprimento à política de reforço do número de efetivos nas forças de segurança, com um aumento de 4162 elementos", garantiu esta terça-feira o MAI em comunicado.