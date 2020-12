A PSP e a GNR desentenderam-se relativamente à escola do transporte das vacinas contra a Covid-19 que partia do Hospital de Évora e tinha como destino o Algarve, segundo avança a TVI.A carrinha que estava a ser acompanhada pela GNR desde Coimbra foi bloqueada pela PSP depois de descarregar a primeira dose no Hospital de Évora.Em causa estará um conflito de interesses devido à jurisdição na zona de Évora ser da PSP e a GNR ser a autoridade encarregue pela distribuição das vacinas.