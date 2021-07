A PSP e a GNR detetaram, entre 23 e 29 de junho, na campanha ‘Cinto-me vivo’, 1064 infrações por falta de cinto de segurança.Foram fiscalizados 52 835 veículos e, além da falta de cinto, apanhadas 106 infrações com cadeirinhas de crianças e 15 faltas de capacete.Houve 10 mortes nas estradas (mais 4 do que no mesmo período de 2020), 44 feridos graves (mais 11) e 679 feridos ligeiros (mais 111).