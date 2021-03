PSP e GNR passam 1,9 milhões de euros em multas da Covid

PSP e GNR instauraram, entre 15 e 28 de fevereiro, um total de 9 416 autos de contraordenação no âmbito das medidas de combate à Covid-19. Pelo valor mínimo (200 euros para cidadãos), representa uma receita de 1,9 milhões para os cofres do Estado. No caso das empresas, a multa mínima é de 2 mil euros.No mesmo período foram detidas 31 pessoas por crime de desobediência e encerrados 47 estabelecimentos. O maior número de autos (6034) ocorreu por incumprimento do recolhimento domiciliário. Foram apanhados 1621 por circularem entre concelhos e 563 sem máscara no espaço público.O Ministério da Administração Interna revelou ontem que há 680 surtos ativos e que já foram vacinados 8930 elementos da GNR (44% do total), 8463 da PSP (46%) e 15 mil bombeiros. Já foram realizados 47 mil testes em 700 escolas.A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, garantiu que "vai mobilizar apoios a fundo perdido e linhas de crédito para preservar o emprego e a capacidade produtiva".Apesar da queda (60,3%) face a 2020, em janeiro houve 427 mil dormidas de portugueses em alojamentos de turismo, contra 283 mil estrangeiros.