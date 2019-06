PSP e GNR recebem 677 carros em 2019

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério da Administração Interna (MAI) vai equipar a PSP e a GNR com 677 viaturas até final de 2019, número que quase triplica as 260 entregues em 2018. Fonte oficial do ministério de Eduardo Cabrita refere que este investimento integra um plano iniciado no ano passado e que prevê a entrega de 2152 viaturas até 2021, num investimento de 50 milhões de euros. A próxima distribuição de veículos está... < br />