A PSP e a GNR iniciaram ontem as respetivas operações de Natal e Ano Novo, que terminam ambas a 2 de janeiro de 2024. Este é o primeiro ano em que as duas forças de segurança realizam os habituais reforços de patrulhamento com as competências do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.









Além do policiamento de proximidade e reforço de fiscalização rodoviária, a PSP e a GNR vão aumentar a sua presença nos aeroportos, fronteiras terrestres e marítimas. Será dedicada especial atenção à prevenção de ilícitos criminais, nomeadamente os assaltos a casas potenciados pela ausência dos proprietários. Nas estradas, a prioridade será, nas áreas policiadas por PSP e GNR, o combate aos comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, ou uso de telemóvel ao volante. Os principais eixos de entrada e saída dos principais centros urbanos serão mais vigiados nas saídas e regressos para o Natal e Ano Novo.

Referência também para a campanha da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em curso para o período natalício. Sob o lema ‘O melhor presente é estar presente’, a iniciativa vai apostar na difusão nos media de imagens mais chocantes de acidentes.





COIMBRA MORTE SÚBITA CAUSA ACIDENTE





Um homem, de 69 anos, que se sentiu mal quando conduzia, acabou por morrer e provocar o despiste da viatura em que seguia, na Ponte de Santa Clara, em Coimbra. O acidente ocorreu pelas 08h00. Após despiste, a viatura ainda embateu na grade da ponte.





SACAVÉM DESPISTE NA A1 FERE CONDUTOR





O despiste de um automóvel, ocorrido ontem à tarde na Autoestrada do Norte, sentido Norte-Sul, junto à saída para o IC17, na zona de Sacavém, provocou ferimentos ligeiros ao condutor da viatura.