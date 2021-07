PSP e GNR rejeitam risco pago a 100 euros

P ela terceira vez, uma plataforma de 15 sindicatos da PSP e associações da GNR rejeitaram a proposta do Ministério da Administração Interna (MAI) para a definição do novo subsídio de risco. A falta de acordo vai levar a mais protestos.Esta quarta-feira, enquanto decorria a reunião entre o secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, e os representantes de polícias e militares da GNR, decorreu mais um protesto no Terreiro do Paço, em Lisboa, com cerca de uma centena de participantes. À saída, a desilusão foi a nota dominante. “Pensámos que o MAI ia além do 100 euros para patrulhas, 90 euros para funções de comando e 80 para os outros operacionais, sujeitos a tributação. Mas não. A única diferença foi dar um valor único de 100 euros, isto é 68,96 euros”, disse César Nogueira, presidente da APG/GNR.