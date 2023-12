PSP e GNR reúnem-se contra suplemento de missão da Polícia Judiciária

Realiza-se pelas 14h00 de quarta-feira, nas instalações da International Police Association (IPA), na rua Professor José Sebastião e Silva, em Lisboa, um encontro de sindicatos da PSP e associações sócio-profissionais da GNR.

O CM sabe que a ideia do encontro surgiu dos oficiais da PSP, indignados com a recente aprovação, por parte do Governo, de um suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária.

As estruturas participantes vão trocar ideias, e não é de descartar a adoção de medidas comuns de luta contra esta decisão do Governo.