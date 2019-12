PSP e GNR seguram réveillon

As festas de Passagem de Ano em Lisboa, Porto, e Algarve (com destaque para o Réveillon de Albufeira, onde estarão cerca de 100 mil pessoas), têm esta terça-feira uma adesão prevista de cerca de 900 mil pessoas. A PSP (que garante a segurança na capital e na Invicta), e a GNR (que vigiará a Passagem de Ano em Albufeira), vão mobilizar as respetivas unidades especiais, e não negam a preocupação com os atentados terroristas.Em Lisboa, a PSP vai tratar o Terreiro do Paço como "um recinto fechado". A subintendente Sofia Gordinho, comandante do policiamento, confirmou, tal como ojá tinha noticiado, a colocação de blocos de cimento para impedir o ataque de viaturas, e ainda o recurso à videovigilância. "Serão feitos dois perímetros de segurança. Um externo, com proibição de trânsito a partir das 17h00 desde a zona do Rossio, e ainda na Avenida 24 de Julho, Cais do Sodré e Santa Apolónia, e o outro interno ao recinto, com 9 pontos de revista de entradas e saídas", explicou.No recinto, não vão entrar garrafas e copos de vidro, chapéus de chuva com hastes compridas, megafones, mochilas de tamanho superior a folhas A3, apontadores laser, ‘selfie sticks’ e buzinas de ar comprimido. A PSP apreenderá qualquer destes artigos. Sofia Gordinho prometeu também o empenhamento de meios da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente binómios cinotécnicos e Corpo de Intervenção.No Porto, a maior festa prevê-se para a Avenida dos Aliados, e o esquema de policiamento será parecido. À semelhança de Lisboa, prevê-se a participação de cerca de 200 mil pessoas. Já no Algarve, as autoridades estimam a chegada de cerca de meio milhão de pessoas para festas de Passagem de Ano, públicas e privadas. A maior concentração de massas será em Albufeira, no habitual recinto da Praia dos Pescadores. A GNR local, com o apoio da Unidade de Intervenção, vai vigiar os participantes, com ruas cortadas em toda a baixa da cidade.A Câmara do Porto tem preparada uma surpresa para todos os presentes nos Aliados. O mistério será revelado na altura do ‘countdown’.O recinto do Terreiro do Paço abrirá ao público às 19h00. Aconselha-se a deslocação com antecedência devido às revistas policiais.A subintendente Sofia Gordinho, comandante do policiamento no Terreiro do Paço, Lisboa, recomendou que os participantes se espalhem pela Avenida da Ribeira das Naus para verem o fogo de artifício.Os pontos de revista no recinto do Terreiro do Paço vão ser montados pela PSP junto à Agência Europeia Marítima, Cais do Sodré, praça Duque da Terceira, rua do Arsenal, rua do Ouro, rua Augusta, rua da Prata e rua dos Fanqueiros.O comissário Luís Gancho, da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, disse que serão montadas operações de fiscalização de trânsito em várias zonas da capital.O mesmo responsável garantiu o reforço de transportes públicos para o recinto, e de saída do mesmo, durante o Réveillon. Haverá autocarros e Metro.O fogo de artifício que vai celebrar a entrada em 2020 tem a duração prevista de 16 minutos. O mesmo irá ser lançado entre o rio Tejo e o Terreiro do Paço.A GNR revelou ontem que 9 pessoas morreram e 618 ficaram feridas na sequência dos 2262 acidentes ocorridos entre o passado dia 20 e ontem. Já a PSP, entre os dias 22 e 29 deste mês, registou dois mortos e 303 feridos, em 1129 acidentes.