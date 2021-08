PSP e Polícia Marítima trava festa ilegal com 200 pessoas na Figueira da Foz

A Polícia Marítima e a PSP travaram um ajuntamento com cerca de 200 pessoas na Praça do Forte, na Figueira da Foz, na madrugada desta terça-feira.Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que a festa ilegal foi detetada pelas 5h00, durante patrulhamento conjunto das duas forças de segurança. As pessoas que estavam no ajuntamento encontravam-se a consumir bebidas alcoólicas e algumas não tinham máscara colocada.A PSP e a Polícia marítima deram indicações para que os presentes abandonassem o local e levantou três autos por consumo de bebidas alcoólicas na rua e outros três por falta de uso de máscara de proteção contra a Covid-19.