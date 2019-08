PSP e Segurança Social negam pedidos do Ministério Público sobre gémeas da Amadora

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Segurança Social (SS) afirmam que não foram contactadas pelo Ministério Público, em 2017, para localizarem as gémeas que viviam numa garagem em más condições na Amadora e que não iam à escola. Por sua vez, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, confirmou ter recebido uma notificação por parte do Ministério Público.A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que tinha pedido a estas três entidades para localizarem família, na altura em que foi feita a segunda denúncia de violência doméstica, mas duas das instituições negam a existência de tal pedido, segundo o jornal Público. A PSP admitiu ter recebido dois contactos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) nos últimos três anos, relacionados com a família.O caso chegou ao Ministério Público depois da CPCJ ter esgotado as suas tentativas em tentar localizar a família. O MP abriu um inquérito e ficou a seu cargo todo o caso. A família estava "fora do sistema", desde que, em 2016, demoliram a casa em que ela habitava. No entanto, a Câmara Municipal da Amadora teria conhecimento de que a família se mudara para uma garagem em frente ao local da antiga residência, entretanto destruída.Os pais das crianças e as meninas eram bastante conhecidos na zona onde moravam, na Amadora e, como demonstram várias reportagens, os pais apresentavam-se extremosos com as crianças. Em declarações ao jornal Público, os pais admitiram não ter posto as crianças na escola, mas recusam ter praticado, alguma vez, violência doméstica sobre as mesmas.As crianças tinham o boletim de vacinas atualizado, mas acabaram mesmo por ser retiradas aos pais a 13 de agosto, estando atualmente num centro de acolhimento. Os pais foram presentes a um juiz e ficaram com termo de identidade e residência. O processo criminal está na fase de investigação.