PSP empresta carro para filmagens e fica sem viatura de serviço

A PSP de Rio de Mouro, Sintra, não teve esta segunda-feira viatura para acorrer à queda de uma mulher de um quarto andar de um prédio. Segundo denúncia do Sindicato Unificado da PSP (SUP), o único carro disponível foi cedido para filmagens, levando os polícias a terem de ir à boleia de colegas de outra esquadra. A direção nacional da PSP não confirma.A situação terá ocorrido pelas 11h30 desta segunda-feira, na rua de Angola, Rio de Mouro. Uma mulher de 40 anos caiu de uma janela. Sofreu ferimentos graves e teve de receber socorro urgente do INEM. A PSP foi chamada. No entanto, segundo denunciou aoPeixoto Rodrigues, presidente do SUP, "não havia viatura disponível"."A única esquadra da Divisão de Sintra com viatura disponível era a de São Marcos", disse. Por isso, explica, esse carro-patrulha teve de ser levado à esquadra de Rio de Mouro e, dali, transportar os agentes que tomaram conta da ocorrência.Contactada pelo, fonte oficial da direção nacional da PSP diz "não ter informação para afirmar que a esquadra de Rio de Mouro esteve esta segunda-feira sem carro". Quanto à alegação do SUP, de que a viatura esteve cedida para filmagens, a mesma fonte desmente. "A última cedência de material da PSP para filmagens ocorreu a 14 de maio", assegura.Peixoto Rodrigues mantém a acusação. "É lamentável ter sido desviada uma viatura, cedida pela PSP em regime de gratificado, deixando uma esquadra sem viaturas. É negativo para os cidadãos", afirma.