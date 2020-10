Um homem, de 25 anos, foi detido por desobedecer a uma ordem de encerramento do seu estabelecimento por violar as medidas contra a Covid-19 , em Camarate, Loures.Em menos de um mês, a PSP foi forçada a intervir no bar quatro vezes. Duas das situações ocorreram na noite de sábado. Na primeira fiscalização, os agentes verificaram que o bar funcionava após o horário permitido, estava sobrelotado e os clientes não usavam máscara, nem respeitavam o distanciamento social. Pouco depois, a patrulha voltou ao local, pois o dono insistia em manter o bar aberto. Já nos dias 4 e 22 desde mês, o homem tinha sido multado pelo mesmo tipo de crime.