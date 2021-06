A PSP de Sintra encerrou temporariamente, na terça-feira, um estabelecimento comercial como medida especial de combate à covid-19, após o seu proprietário estar a cumprir isolamento profilático na cave da loja, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a PSP afirma que foi contactada pelos bombeiros locais a informar que o proprietário de um estabelecimento comercial, que se encontrava positivo à covid-19 há cerca de dois dias, tinha sido transportado para o hospital com um agravar de sintomas e que o mesmo estaria a cumprir isolamento profilático na cave do estabelecimento.

"Atendendo a que o estabelecimento se mantinha aberto ao público através de um funcionário e o proprietário habitava na cave, desconhecendo de que forma estava a ser dado cumprimento rigoroso à determinação do isolamento profilático, com base nas recomendações legais no âmbito do estado de pandemia, a PSP entendeu proceder ao encerramento temporário da atividade comercial", pode ler-se em nota.