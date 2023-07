PSP encerra estabelecimento de diversão noturna em Évora

Um estabelecimento de diversão noturna foi encerrado temporariamente pela PSP, durante uma operação realizada este sábado de madrugada em Évora, por incumprimento dos requisitos técnicos obrigatórios relacionados com o sistema de videovigilância, anunciou esta força de segurança.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora indicou que a operação, com um total de 55 agentes, decorreu no centro histórico e envolveu as vertentes de fiscalização rodoviária, de pessoas em circulação na via pública e de estabelecimentos.

Segundo a PSP, foram elaborados dois autos de notícia por contraordenação a um estabelecimento de diversão noturna, um dos quais por incumprimento dos requisitos técnicos obrigatórios do sistema de videovigilância.

Perante a situação, foi aplicada "a medida cautelar de encerramento provisório do estabelecimento, por se terem verificado situações que podiam pôr em risco a segurança das pessoas de forma grave e iminente".

Na operação, de acordo com a Polícia, foram ainda apreendidas seis armas (quatro armas brancas, uma arma de fogo de calibre 12 e uma soqueira), 11 munições de arma de fogo do calibre .270 Winchester, 10 doses diárias de cocaína e 32 doses de haxixe.