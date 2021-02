PSP encerra festa ilegal com 17 pessoas em Odivelas

A PSP encerrou um estabelecimento onde decorria uma festa ilegal na madrugada de sábado, na Pontinha, em Odivelas.O responsável do espaço restaurou o edifício e começou a usar o espaço como restaurante mesmo não tendo licenciamento para o efeito. As autoridades identificaram 17 pessoas que estavam a conviver dentro do espaço.A PSP encerrou o espaço e multou as 18 pessoas presentes no interior do estabelecimento por incumprimento ao dever de recolhimento obrigatório, bem como a identificação e notificação do explorador do espaço.