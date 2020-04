PSP encerra lar de idosos ilegal em Famalicão

A PSP de Famalicão encerrou, na manhã desta terça-feira, um lar de idosos que, ao que tudo indica, funcionava de forma ilegal.

O encerramento ocorreu após a realização de buscas, no âmbito de um inquérito criminal. Em comunicado, a PSP refere que realizou esta terça-feira buscas naquele lar, no âmbito de um inquérito criminal a decorrer na esquadra de Vila Nova de Famalicão.

O lar estava "a funcionar de forma ilegal com um total de 11 idosos", que serão retirados e colocados em lares legais por determinação da Segurança Social e em coordenação com a Autoridade de Saúde Local.



A PSP está a acompanhar as diligências, que, segundo informam, devem "prolongar-se durante toda a tarde". A PSP sublinha também que, "até ao momento, não há confirmação de infetados com Covid-19".