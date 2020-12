PSP encontra droga e armas em despejo no Seixal

Uma equipa da PSP do Seixal deteve um homem de 33 anos e apreendeu droga e armas quando apoiava um solicitador na "execução de uma tomada de imóvel".De acordo com o Comando Distrital de Setúbal, os polícias arrombaram a porta e "depararam-se com o suspeito no interior do imóvel, verificando-se no decurso do serviço" que guardava droga na habitação.Foram apreendidas 627 doses de haxixe, 1356 de heroína, 962 de cocaína e 23,69 gramas de crack (cocaína cristalizada). O suspeito tinha ainda um revólver calibre .22 e 17 munições, um punhal, uma faca e 510 euros.