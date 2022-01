PSP encontra menor desaparecido em Santarém

A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontrou esta quarta-feira um menor, pelas 15h00, que estava desaparecido desde as 19h00 do dia anterior.O jovem de 17 anos terá ido à escola em Santarém mas não regressou no horário habitual. A família contactou o estabelecimento escolar que confirmou a ausência do jovem nas aulas.A PSP foi alertada e "desencadeou uma vasta operação de busca e deteção que se estendeu à totalidade da cidade de Santarém, praias dos concelhos de Peniche e Nazaré e cidade de Coimbra", segundo o comunicado das autoridades.O jovem acabou por ser encontrado num terminal de transporte rodoviário. Encontra-se bem de saúde e com a família.