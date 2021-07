PSP entrega-se na cadeia de Évora para cumprir pena por agressões na Amadora

O único dos 17 agentes da PSP da Amadora condenado a pena efetiva no tribunal, em maio de 2019, por crimes de agressões e sequestro a moradores do Bairro da Cova da Moura, entregou-se na prisão de Évora para começar a cumprir os 18 meses de cadeia.Joel Machado, até aqui colocado no Comando da PSP de Coimbra, viu os juízes do tribunal de Alfragide aplicarem-lhe a efetividade da pena, por já ter sido condenado num processo semelhante cometido no desempenho de funções. O adiamento do início do cumprimento de pena ficou a dever-se a vários recursos judiciais. No entanto, nenhum teve provimento, e por isso Joel Machado resolveu entregar-se na quinta-feira à tarde na prisão de Évora. Os outros sete colegas também condenados receberam todos penas suspensas.