Um agente da PSP foi esfaqueado na madrugada deste domingo à porta de uma pizzaria no Cais do Sodré, em Lisboa. Sobreviveu graças ao apoio de colegas, que usaram os coletes de serviço para estancar o sangue até à chegada do INEM.



O ataque violento ocorreu pelas 05h00, quando o polícia, colocado atualmente na Divisão de Segurança a Transportes Públicos, terminou uma noite de trabalho e se dirigiu, com mais três colegas, todos à civil, à Pizzaria do Bairro, que ainda estava aberta naquele momento.









