PSP expulsa mulher do metro no Porto

Uma mulher foi expulsa do metro do Porto na estação de Jardim do Morro. Agentes da PSP convidaram-na a sair da composição por não ter uma justificação válida para circular.



A mulher não acatou a ordem e afirmou que se dirigia para Igreja Universal do Reino de Deus, no centro do Porto. Apesar da insistência, os polícias não deixaram a mulher prosseguir a viagem.

Ver comentários