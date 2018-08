Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP faz 13 detenções por dia no Grande Porto

Polícia realizou quase 14 mil detenções nos últimos três anos. Comandante alerta para falta de meios.

Por Manuel Jorge Bento e Ágata Rodrigues | 08:22

Nos últimos três anos, a PSP deteve, em média, 13 pessoas por dia no Grande Porto. Ao todo, os agentes do Comando do Porto da PSP realizaram 13 809 detenções e, só este ano, até ao final de julho, 2539 cidadãos foram detidos por aquela força de segurança. Os números foram revelados pelo comandante distrital Miguel Mendes, que termina a comissão de serviço no próximo dia 17.



"Estes dados são importantes pelo peso relativo que este comando tem na estrutura nacional, já que contribuímos com cinco por cento para a redução da criminalidade violenta e grave", disse Miguel Mendes. Só nos dois últimos anos, a PSP do Porto realizou, em média, 340 operações por mês.



O ‘boom’ turístico gera também elevada preocupação. "Temos muito mais ocorrências que meios para lhes dar resposta. Parece ter passado despercebido que tenhamos mais de 7,5 milhões de turistas, a que se devem necessariamente somar os não menos importantes nove concelhos cujas populações merecem e devem ter a nossa permanente atenção e resposta", afirmou o comandante. "Todos os dias fazemos mais com menos. Milagres ainda não sabemos fazer", acrescentou.



Durante três anos, foram instruídos na PSP do Porto 726 processos disciplinares a agentes e aplicadas 32 penas disciplinares de suspensão. Quinze polícias foram definitivamente afastados da PSP devido à "gravidade" de algumas condutas.

No entanto, foram atribuídos 336 louvores.