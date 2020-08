PSP faz 2618 detidos em dois meses de operação "Verão Seguro 2020"

A PSP deteve 2618 pessoas nos primeiros dois meses (1 de junho a 31 de julho) da operação nacional Verão Seguro 2020, foi este sábado anunciado. Neste número, destacam-se 506 detenções por condução com álcool.









Em comunicado, no qual faz o balanço provisório da fiscalização, a PSP diz ter ainda apanhado 257 pessoas por tráfico de droga, 73 por posse de arma ilegal, 58 por furto e 35 por roubo. As brigadas envolvidas na operação apreenderam ainda 390 armas, 94 das quais de fogo. Foram ainda recolhidas 95 358 doses de drogas, com especial destaque para o haxixe (24 130), heroína (11 056), cocaína (9979) e ecstasy (8463).

A PSP afirma ainda que 381 famílias comunicaram nas esquadras das áreas de residência as respetivas ausências para férias, pedindo assim reforço de vigilância às suas habitações.



17 mortos e 2244 feridos em 7268 acidentes de viação



A PSP realiza a operação Verão Seguro até 30 de setembro. Participam todas as valências desta força de segurança, incluindo a de trânsito. Nos primeiros dois meses desta fiscalização, os agentes com esta especialidade tomaram conta de 7268 acidente de viação em todo o País. Destes, resultaram 17 mortos e 2244 feridos, 86 dos quais em estado grave. No mesmo período, a PSP fez 3768 operações de trânsito, fiscalizando 167 932 veículos e apreendendo 1453 documentos.





PORMENORES

Monitorização Covid-19



Na operação, a PSP faz ainda “monitorização do cumprimento das medidas em vigor no âmbito da pandemia da Covid-19, reforçando a sensibilização”.





Acompanhar famílias



A operação da PSP repete-se todos os anos, com o objetivo de acompanhar as deslocações dos portugueses para férias. Além da vertente fiscalizadora, a PSP vigia o património.