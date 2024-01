PSP faz 339 detenções no período do Ano Novo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 339 pessoas entre sexta-feira e segunda-feira, período da operação "Festas em Segurança" que coincidiu com a passagem de ano para 2024, destacando-se as 176 detenções por crimes rodoviários.

De acordo com o comunicado da força de segurança hoje divulgado, 106 pessoas foram detidas por conduzir sob o efeito do álcool e as restantes 70 não tinham título de condução válido.

A PSP registou também 45 detenções por suspeita de tráfico de droga e a apreensão de pelo menos 6.706 doses individuais, além de outros 23 detidos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 12 detenções por posse de arma proibida.

A vigilância rodoviária da PSP durante este período fiscalizou ainda no território nacional 7.672 condutores e controlou 14.845 veículos por radar, dos quais 149 registaram excesso de velocidade.

Foram assinaladas 1.315 contraordenações, entre as quais sobressaíram 105 por falta de inspeção periódica obrigatória, 79 por conduzir sob o efeito de álcool, 44 por falta de seguro e 20 devido à utilização do telemóvel durante a condução.

Durante estes quatro dias houve 423 acidentes rodoviários na área de responsabilidade da PSP. Não se registaram mortes, mas esta sinistralidade traduziu-se em 119 feridos ligeiros e sete feridos graves.

Na nota, a PSP deixou ainda um apelo aos condutores para adotarem uma condução segura, alertando para os riscos do excesso de velocidade, do consumo do álcool e do uso do telemóvel.