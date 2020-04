PSP faz 38 detenções em 24 horas em Lisboa

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa efetuou 38 detenções no âmbito das operações desencadeadas entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira.

Destas, duas foram por roubo, uma por furto, uma por tráfico de estupefaciente, duas por mandado de detenção, duas por condução sob a influência do álcool, 11 por falta de habilitação legal para conduzir, 10 por desobediência, cinco por resistência e coação sobre funcionário, duas por introdução em lugar vedado ao público, uma por ameaças e uma por violência doméstica, informou a PSP em comunicado.

As operações envolveram efetivos de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e resultaram ainda na apreensão de droga e objetos provenientes de furto e roubo.